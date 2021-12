Elbeuf : il menace sa femme avec un couteau avant de prendre la fuite

Lundi 1er décembre, il est 10h45 lorsque Police secours est appelée pour intervenir rue du Buchot à Elbeuf pour une femme qui serait menacée par son mari.

En arrivant sur les lieux, les policiers prennent contact avec la requérante, une voisine de l'immeuble, née en 1982. Elle explique avoir entendue sa voisine, née en 1987, hurler et demander à l'aide. Elle est alors entrée dans l'appartement de sa voisine et a aperçu le mari de celle-ci la menacer, muni d'un couteau à steack.

La voisine explique s'être interposée et avoir emmenée la victime dans son appartement, deux étages au dessus. Elle a ensuite été recherchée l'enfant de celle-ci, âgé d'un an et demi, et le mari en a profité pour se faufiler dans son appartement, afin de rejoindre son épouse.

La voisine serait ensuite parvenue à sortir l'individu de force de son logement. La victime explique aux policiers qu'elle est séparée de son époux, que celui-ci est placé sous contrôle judiciaire pour violences sur sa femme mais qu'il a conservé un double des clés du logement de sa femme.

Police secours se rend donc au nouveau domicile du mari, situé à Elbeuf, il a été placé en garde à vue par la brigade de protection de la famille. L'homme a été déféré en comparution immédiate ce mardi 2 décembre.