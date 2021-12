L'Orne intégrée dans le dispositif "garantie jeune"

Le suivi collectif et individuel, les mises en situation professionnelle et une aide financière mensuelle équivalente au RSA constituent un accompagnement social et professionnel global, vers l’autonomie dans l’emploi ou la formation, indispensable aux jeunes en situation de grande précarité dans notre territoire.

Débutée en novembre 2013, l'expérimentation « garantie jeunes » du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté concerne déjà 10 territoires pilotes pour 10.000 bénéficiaires.

A l’issue de la Grande conférence sociale début juillet, le Premier Ministre avait annoncé la généralisation progressive de cette expérimentation avec un objectif de 50.000 jeunes entrés dans ce dispositif en 2015, et 100.000 en 2017.

Ce lundi 1er décembre, François Rebsamen, le Ministre du travail de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a dévoilé les 51 nouveaux territoires qui seront concernés au cours de l’année 2015, dont le département de l'Orne.