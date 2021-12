Bordeaux (AFP). Juppé: oui pour participer au renouveau mais pas dans un comité naphtaline

Alain Juppé s'est dit mardi "prêt à participer au renouveau de l'UMP" après l'élection à la présidence du parti de Nicolas Sarkozy, à condition d'être "là où se prendront les décisions" et pas dans un "comité naphtaline" des ex-Premiers ministres. Après avoir contribué à organiser les élections à l'UMP, dont le résultat est "incontestable et incontesté", le maire de Bordeaux écrit sur son blog vouloir "continuer son chemin". "Je suis prêt à participer au renouveau de l'UMP et au bon fonctionnement de ses instances, non pas dans je ne sais quel comité naphtaline qu?on sortirait de l?armoire de temps en temps, mais là où se prendront les décisions dans un esprit résolument constructif", insiste-t-il, en réponse à la proposition de M. Sarkozy de mettre en place un Comité des ex-Premiers ministres issus de l'UMP. Interrogé lundi par des journalistes à Dakar, Alain Juppé avait précisé qu'il souhaitait connaître la teneur de la proposition de Nicolas Sarkozy "avant de dire oui ou non". "Ce que je souhaite, c'est aider, mais de façon réelle. Pas dans un comité de chapeaux à plumes qui ne servirait à rien", avait-il ajouté, précisant qu'il rencontrerait l'ancien chef de l'Etat à Paris si son emploi du temps le permettait. "Dans le même esprit, je dirai ce que je pense sur tous les grands sujets d'intérêt national et international", avertit Alain Juppé sur son blog, se donnant pour "tâche" en 2015 de décliner ses "grands principes de fond" en "propositions concrètes". Candidat déclaré aux primaires de la droite en vue de l'élection présidentielle de 2017, le maire de Bordeaux se garde toutefois de toute allusion explicite à un quelconque programme de campagne. Revenant sur l'élection de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP, Alain Juppé se félicite qu'il puisse, avec son équipe, "redonner au parti toute son efficacité". Et pour M. Juppé, "un parti efficace", "c?est aussi un parti qui se donne les moyens de gagner les prochaines élections". "Et pour gagner, il faut () proposer aux Français une alternative convaincante" avec "un projet qui donne confiance et espérance. Beaucoup reste à faire", relève Alain Juppé. "Il faut ensuite rassembler. Le mot est dans toutes les bouches. Il n?est pas inutile de préciser ce qu?on entend par là". Pour le maire de Bordeaux, hué lors d'un meeting du candidat Sarkozy dans sa ville lorsqu'il a évoqué l'ouverture des primaires au centre, il s'agit d'abord de "rassembler la grande famille de l'UMP, c?est-à-dire respecter les hommes et les femmes qui la constituent, qui partagent les mêmes valeurs fondamentales mais qui expriment aussi des sensibilités pas toujours alignées sur une pensée unique. Il faut savoir gérer cette richesse." C'est "ensuite rassembler la droite et le centre" et "surtout rassembler sans exclusive tous les Français qui veulent rompre avec la politique actuelle sans pour autant se jeter dans les bras d?un FN dont le programme mélange l?hostilité radicale à l?Europe et à l?euro, et la surenchère populiste", estime-t-il.

