Les fans du célèbre jeu vidéo de courses automobiles auront eu peur jusqu’au bout, repoussé quelques fois finalement GT5 sortira bien en 2010 et avant les fêtes.

Sony Computer Europe a confirmé l a semaine dernière la sortie de Gran Turismo 5 ce mercredi 24 novembre sur PlayStation 3.

Dans Gran Turismo 5, vous retrouverez les circuits les plus célèbres en HD et les mythiques voitures des 60 dernières années jusqu’aux derniers bolides.