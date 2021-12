Annie Cordy à l’UGC Saint-Sever

Les trois artistes seront réunis à l’UGC à l’occasion de la présentation en avant-première du film ; une soirée prolongée par un débat.

David Foenkinos flirte à nouveau avec le 7e art depuis l’adaptation de son roman La délicatesse. Son univers, profondément humain et poétique, et ses personnages à la tendresse contenue résonnent particulièrement bien avec les charismatiques héros de Jean-Paul Rouve, du fier bandit au grand cœur Spaggiari au fragile et nostalgique Mathias dans Quand je serai petit.

Ses films précédents empreints de poésie, toujours sur le fil, entre rire et drame, annoncent donc un nouvel opus haut en couleur.



Pratique. Mercredi 3 décembre à 20 h. UGC à Rouen. Tarifs 5,8 à 10,7 €. www.ugc.fr