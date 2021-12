Les patrons en colère: explications du président du Médef de l'Orne

Les patrons sont en colère : ils ont manifesté ce lundi 1er décembre Paris et à Toulouse, pour expliquer la gravité de la situation et convaincre qu’il existe des solutions pour retrouver : croissance et emplois, explique le Medef, dont le président Gattaz, lancera un appel solennel au gouvernement, ce mercredi, à Lyon.

Pour les syndicats patronaux Médef, CGPME et UPA : les taxes, le compte pénibilité, l'augmentation des heures à temps partiel, la loi Hamon … trop c'est trop.

Gilles Rigon, président du Médef de l'Orne :