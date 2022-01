SM Caen : Paris éteint les bonnes intentions caennaises

C'est comme une spirale infernale qu'il semble impossible à arrêter. Contre laquelle certains pourraient même penser qu'il n'y a rien à faire, en attendant que la roue tourne. Autant les Caennais ont été très décevants lors de leur trois dernières sorties en championnat, autant ce soir sur la pelouse du Parc des Princes, ils ont livré un match plein.



Le vent a tourné à la 40' minute de jeu lorsque l'attaquant malherbiste Kandia Traoré s'est écroulé dans la surface de réparation, las de ne pourvoir s'échapper à cause d'un tirage de maillot évident et insistant de Christophe Jallet. L'arbitre, Clément Turpin ferma alors les yeux et laissa le contre parisien opérer. La machine se mit en route. Dans l'axe, Clément Chantôme servit alors parfaitement dans le couloir gauche Siaka Tiéné qui adressa un centre parfait aux six mètres. Guillaume Hoarau, au milieu de quatre Caennais, s'envola et catapulta le ballon dans les filets d'Alexis Thébaux qui ne put rien faire.



Malherbe se fait prendre en contre



La frustration se lut aussitôt après sur les visages caennais, eux qui avaient dominé les quarante premières minutes de la partie. A l'aise techniquement, s'appuyant sur un solide Kandia Traoré en pointe pour tenir le ballon, les Caennais avaient livré une belle entame de match. A plusieurs reprises, ils auraient pu, ils auraient dû ouvrir le score avec un brun de réalisme en plus.



Il y eut la frappe trop croisée de Mollo, seul à l'entrée de la surface côté gauche (9'), un contrôle un peu long au point de penalty de Youssef El Arabi face au but (16') ou encore Hamouma qui s'échappa côté gauche pour entrer seul dans la surface avant de rater son lob sur Apoula Edel (31'). Sans oublier le penalty non sifflé sur Kandia Traoré (40').



Des absences dévastatrices



Au retour des vestiaires, probablement obsédés par un retour au score nécessaire, les Caennais eurent de nouveau une petite absence. Sur une ouverture lumineuse de Sylvain Armand, Mevlut Erding se retrouva seul dans le dos de la défense bas-normande, avant d'effacer Alexis Thébaux et de doubler la mise pour Paris (2-0, 50').



Menés de deux buts, les Caennais n'ont alors jamais vraiment semblé capables de revenir au score, malgré les nombreux ballons récupérés au milieu de terrain, mais pas toujours bien exploités par la suite. Le réalisme parisien a eu raison des bonnes intentions malherbistes, à l'image des ailiers, Romain Hamouma et Yohan Mollo, nettement moins en réussite en seconde mi-temps qu'en première. Ils parvinrent tout de même à revenir au score sur une belle frappe de Youssef El Arabi (85'), après un bon service de Sambou Yatabaré. Un peu tard. Les regrets risquent de peser lourd dans les têtes des Bas-Normands ces prochains jours. Mais malgré cette défaite, Malherbe est sur la bonne voie.









La feuille de match

Paris - Caen : 2-1 (1-0)

Samedi 20 novembre - 14e journée de Ligue 1



Buts : Hoarau (40e) et Erding (50') pour Paris, El Arabi pour Paris (84')

Cartons jaunes : Armand (24e), Tiéné (62') pour Paris et N'Diaye (47') et Yatabaré (87') pour Caen

Paris : Edel - Tiéné, Sakho, Armand, Jallet - Makelele, Nêne (Luyindula, 70'), Chantôme, Giuly - Hoarau (Bodmer, 69'), Erding (Sessegnon, 86')

Caen : Thébaux - Sorbon, Leca (Barzola 64'), Heurtaux, Raineau - N'Diaye (Nivet, 56'), Seube, Hamouma, Mollo - El Arabi, Traoré (Yatabaré 73')







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire