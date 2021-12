Paris (AFP). Ariane 6 doit permettre à l'Europe de préserver son accès l'espace

Le projet Ariane 6 présenté mardi à la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne doit permettre à l'Europe de préserver son accès à l'espace avec un lanceur compétitif à l'horizon 2020 dans un marché de plus en plus concurrentiel. Il conduira à de profonds changements au sein de la filière spatiale européenne, avec une redéfinition des rôles entre Etats, agences et industrie. "Ariane 5 était trop grosse pour les missions institutionnelles européennes" comme la recherche spatiale, explique François Auque, directeur général de la branche espace d'Airbus Defence and Space. "Il fallait qu'Ariane soit plus compétitive sur le marché commercial pour se battre contre [ses concurrents] SpaceX, Proton". L'arrivée en 2013 de l'Américain SpaceX a en effet redistribué les cartes, avec une stratégie de prix agressive menaçant la position de leader d'Ariane 5 malgré ses 62 succès d'affilée. L'évolution technologique des satellites, et notamment la propulsion électrique qui permet de réduire de près de moitié le poids des satellites, a également poussé les Européens à revoir leur copie. L'ébauche d'une première Ariane 6 à l'horizon 2020-2021 avait été esquissée à Naples il y a deux ans, mais ces évolutions l'ont rapidement rendue caduque, d'autant qu'elle prévoyait des ruptures technologiques et donc une plus grande part de risques. Les Européens prévoyaient aussi de se doter d'un lanceur intermédiaire, dit Ariane 5ME, vers 2017-2018, avec des performances 20% supérieures à l'actuelle Ariane 5. - Réorganiser la filière - "Fin 2012, l'idée était de remplir ces deux missions (publique et commerciale, NDLR) avec le même lanceur, mais compte tenu de l'évolution du marché, il s'est avéré totalement impossible de le faire avec le même lanceur", poursuit François Auque, l'une des chevilles ouvrières du projet Ariane 6. "D'où l'idée d'avoir deux versions, une Ariane 6.2 pour servir le marché institutionnel, et une version 6.4 pour le marché commercial et prenant compte de l'évolution du marché satellite", indique-t-il. Les opérateurs de satellites, qui représentent le marché commercial, réclamaient une Ariane 6 plus compétitive et plus vite, au risque de lui préférer SpaceX. Car à leurs yeux, deux considérations priment: les coûts de lancement et la disponibilité des lanceurs afin de ne pas se retrouver avec un satellite cloué au sol des semaines durant faute de créneau de tir. Airbus, le motoriste aéronautique Safran, et Arianespace ont donc travaillé sur des solutions alternatives tandis que des consultations réunissaient périodiquement la filière - agences (Esa et Cnes), industrie et opérateurs - à l'initiative de la secrétaire d'Etat à la Recherche Geneviève Fioraso. Airbus et Safran sont également arrivés à la conclusion qu'une modification de la gouvernance était nécessaire pour rendre l'ensemble plus efficient. Cela s'est traduit par l'annonce en juin d'une coentreprise dans le domaine des lanceurs spatiaux. "La coentreprise a pris l'initiative de proposer une autre configuration", d'Ariane 6, rapporte Stéphane Israël, le patron d'Arianespace. "Elle l'a fait sur la base de ce que Arianespace et ses clients ont dit de ce que devait être le marché. L'ESA a pris acte de cela et s'est engagée dans une démarche extrêmement constructive pour arriver au scénario d'aujourd'hui." Le projet, un temps rejeté Outre-Rhin, a fini par convaincre Berlin. Il prévoit que l'Esa sera l'architecte de l'ensemble du système, la coentreprise devenant l'autorité technique du lanceur tandis que le Cnes sera en charge du segment sol (le pas de tir). "C'est un record absolu en termes de rapidité du processus de décision et de transformation radicale à la fois industrielle et culturelle. Je crois que tous les acteurs ont pris conscience d'une menace vitale", analyse François Auque, en saluant l'action de Mme Fioraso. Cette réunion ministérielle "a été remarquablement préparée par les ministres, les agences et l'industrie", confirme Stéphane Israël. Selon lui, "les astres sont parfaitement alignés pour une décision" mardi qui permettra à Ariane 6 "de continuer la fabuleuse aventure d'Ariane!" Le patron d'Airbus Group, Tom Enders, a de son côté estimé qu'il ne s'agissait là que d'une étape et que "bien plus reste à faire" pour empêcher "la marginalisation" de l'Europe face à la concurrence internationale.

