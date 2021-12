Maromme : le RAID intervient pour interpeller un homme

Samedi 29 novembre, police secours s'est rendue route de Duclair à Maromme suite à un différend familial. A leur arrivée sur les lieux, les policiers prennent contact avec le frère du mis en cause qui leur expliquent qu'un différend familial est survenu la veille. En retournant chez son frère le lendemain, le jeune homme, né en 1989 et demeurant à Malaunay, s'est fait tirer dessus par son frère et a notamment reçu des impacts de plomb sur les lèvres, les bras, les mollets et les cuisses. Il explique aux policiers que depuis, son frère reste enfermé chez lui et refuse tout contact.

Intervention du RAID

Les policiers tentent de prendre contact avec le jeune. Ils mettent en place un périmètre de sécurité pour isoler l'individu. L'entourage du jeune fournit des renseignements aux policiers, expliquant que celui-ci s'est disputé la veille avec son ex et sa compagne actuelle. Le RAID finit par intervenir à 14h20 et à convaincre le jeune homme né en 1982 de sortir de son domicile une demi-heure plus tard.

Très alcoolisé, il a été placé en garde à vue par l'astreinte criminelle de sûreté départementale.