EPR : procès en appel de la chute mortelle prévu mercredi

En avril dernier, le tribunal de Cherbourg condamnait un grutier de 39 ans ainsi que les société de BTP Bouygues et Tissot pour homicide involontaire sur le chantier de l'EPR de Flamanville, dans la Manche.

En effet, le 24 janvier 2011, un soudeur de 37 ans avait mortellement chuté depuis une plateforme, qui avait été heurtée par le chargement d'une grue. Le grutier avait écopé de trois mois de prison ferme. Bouygues Travaux Publics, responsable de la coordination de la sécurité du génie civil sur le chantier, avait été condamnée à 75.000 euros d'amende et Tissot SAS, qui avait mis à disposition la passerelle, à 35.000 euros. Tous avaient également été condamnés à verser 306.000 euros de dommages et intérêts à la femme et trois enfants de la victime.



Les deux sociétés mises en cause ont fait appel de la décision du tribunal correctionnel de Cherbourg. Elles doivent donc comparaître mercredi 3 décembre devant la cour d'appel de Caen. Cependant, l'audience pourrait être renvoyée faute d'avocats, en grève toute la semaine.