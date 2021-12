Tendance Ouest vous offre une semaine spéciale Indochine

A l'occasion de la sortie du double CD et DVD live d'Indochine « Black City Tour », gagnez votre Box Collector avec le double album et le double DVD live, votre bluray, votre roadbook et votre sticker Indochine.

Les fans qui n'ont pas eu la chance d'assister au show pourront redécouvrir à travers un double DVD et un double CD live le "Black City Tour" d'Indochine. Filmées le 12 mars dernier au Palais 12 à Bruxelles devant 14.000 personnes avec 25 caméras, les deux heures quarante de concert sont accompagnées d'un making of, qui revient sur les 70 performances du groupe français.

