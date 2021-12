Paris (AFP). Delon dégaine ses armes de collection pour une vente aux enchères

Flic ou voyou, Guépard ou Samouraï, Alain Delon s'est constitué, au fil d'une centaine de films, une belle collection d'armes: lundi soir à Paris, l'acteur met aux enchères des pièces mythiques, dont son revolver du "Soleil Rouge" et une Winchester de la série "Au nom de la loi", cadeau de Steve McQueen. Depuis samedi, l'exposition des lots attire de nombreux curieux. Déjà chargée ces dernières années de la dispersion de la cave de grands crus, des collections d'art contemporain et de montres de l'acteur, la maison Cornette de Saint Cyr, qui organise cette vente, en a profité pour rendre hommage à son illustre client avec des photos de tournage et des affiches de ses principaux films. "Il ne s'agit pas ici d'armes de flics ou de voyous, mais bien d'une plongée dans une passion d'Alain Delon", souligne Maître Arnaud Cornette de Saint Cyr. L'acteur "a constitué sa collection d'armes avec la même rigueur, la même passion, la même exigence que pour ses autres collections, tableaux, sculptures, dessins, montres ou vins", ajoute-t-il. "Certains des lots sont ainsi de véritables ?uvres d?art et seront convoités par les collectionneurs du monde entier", assure-t-il. La vente comprendra 80 lots, armes et souvenirs. Modèle de 1894, calibre 30, la Winchester de selle à canon court de Steve McQueen, alias Josh Randall, dans la série télévisée "Au nom de la loi", sera mise en vente accompagnée de sa cartouchière et de son étui. Estimation: de 2.000 à 3.000 euros. Delon se sépare aussi d'un Colt Frontier 1873, le revolver qu'il utilisait dans le film "Soleil Rouge", réalisé par Terence Young en 1971. - "Des épopées qui le fascinent" - "Il se trouve que, dans mon état et à mon âge, toute ma vie, j'ai accumulé des montagnes de choses. Plutôt que de laisser des armes à mes enfants, je préfère leur laisser de l'argent", confiait récemment l'acteur, âgé de 79 ans, au Figaro. "Quand je me sépare de quelque chose, c'est de manière radicale. J'ai vendu des montres, du vin et des tableaux mais contemporains. Je suis très XVIe et XIXe, Géricault () et Millet. J'ai gardé mes impressionnistes, mes postimpressionnistes, mes "fauves" et mes XIXe", ajoutait-il. "Toute ma vie, j'ai collectionné de tout () Je vois parfois: +Vente posthume Jean Marais+. Je vous l'assure: vous ne verrez jamais une +Vente posthume Alain Delon+". Au-delà des armes de cinéma, les enchérisseurs devraient se disputer aussi une rare carabine à verrou de la maison Holland & Holland, calibre 465 à deux coups, estimée 30.000 à 40.000 euros. Une paire de revolvers Colt de 1873 Peacemaker devrait dépasser les 15.000 euros. "La passion de Delon, c'est la grande histoire tout d?abord, celle des épopées qui le fascinent, de la conquête de l?Ouest à l?histoire contemporaine, des histoires d?hommes et de courage. Rappelons par exemple que c?est l?acteur qui a offert à la France le manuscrit original de l'appel du 18 juin, émouvant témoignage de l?action du Général de Gaulle qu?il admire tant", note Me Cornette de Saint Cyr.

