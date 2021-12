Le centre d'art contemporain Wharf ferme ses portes

C'est par un courrier que les dirigeants du Wharf, centre d'art contemporain de Basse-Normandie, ont annoncé la nouvelle le 29 novembre : "Le budget du Wharf a été réduit de 26% ces six dernières années, jusqu’à l’annonce par la DRAC et la Région Basse-Normandie de fermer le Centre d’Art et de licencier le personnel."

"Fondé en janvier 1990, grâce à la volonté de la Ville d’Hérouville Saint-Clair et de la Comédie de Caen, cet espace de création, de rencontre et de partage était jusqu’alors le seul équipement de cette nature en Basse et Haute-Normandie. Il permettait, outre ses actions de médiation et de rencontre des publics, à des artistes et des collectifs d’artistes de trouver les moyens de pérenniser leur production, de conforter leur statut professionnel indépendamment des institutions", rappellent le directeur Gilles Forest et son assistante, Florence Dubus, qui déplorent un "rétrécissement de parole qui augure une sombre convulsion d’une poétique urbaine et "communautaire" qui se doit d’être sensible".