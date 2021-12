Trains : la SNCF promet des améliorations mi-décembre

Depuis la mi-novembre, l'Union des Usagers du Paris-Caen-Cherbourg invite les voyageurs de la SNCF en Normandie à ne plus présenter leur titre de transport aux contrôleurs, face aux retards répétés et au manque d'entretien des rames. L'association dénonce aussi la suppression de certaines voitures, obligeant les usagers à se tasser dans un train à 8 ou 9 wagons au lieu de 10.

Une situation qui agace aussi les usagers du Paris-Rouen-Le Havre et qu'ont dénoncé de nombreux élus normands les dernières semaines, notamment les président de régions Haute et Basse-Normandie, qui avaient écrit à Guillaumpe Pépy, PDG de la SNCF. Le directeur SNCF pour la Normandie, Roland Bonnepart, a apporté des éléments de réponse à l'AFP.

Des trains à 10 voitures

Pour la ligne Paris-Caen-Cherbourg, il a reconnu une sérieuse dégradation de la ponctualité en octobre, avec 17% de retard. La situation se serait améliorée depuis le 10 novembre avec 10% de trains en retard, "après des travaux sur les infrastructures". Concernant le nombre de wagons, il assure que dès le 15 décembre les trains seront de nouveau dotés de 10 voitures.

Sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre, la situation reviendra à la normale le 15 décembre, "grâce à des moyens d'urgence". Le nombre de voitures dans les trains sera donc le même qu'auparavant. "Leur maintenance sera au besoin assurée dans d'autres centres en région parisienne que celui de Saint-Lazare, lequel

pourra bénéficier de renforts" indique la SNCF. Par ailleurs, le plan d'action mené pour que le "technicentre de Saint-Lazare" retrouve sa capacité de production sera présenté en février

Plan choc



De plus, les travaux dans le tunnel de Rolleboise, entre Mantes-la-Jolie et Vernon, seront terminés le 1er avril 2015. Pour la mi-2015, Roland Bonnepart annonce des "actions complémentaires" pour aboutir à une capacité normale à la "mi ou fin 2015". "Entre 2005 et 2015 on aura dépensé 1 milliard d'euros".

Les deux lignes bénéficieront en outre du "plan choc" de 200 millions d'euros de 2014 à 2016 pour la rénovation des voies, de la signalisation et des installations de Paris Saint-Lazare.

