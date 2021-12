Santé : et si on testait l'alternative ?

Shiastu, acupuncture, luminothérapie, réflexologie, sophrologie, auriculothérapie, on dénombre pléthore de pratiques dont les finalités diffèrent. Pour arriver à un niveau d’excellence, les praticiens ont suivi des formations, parfois de plusieurs années. “J’ai suivi une formation de quatre années, pour aboutir à un Master en sophrologie Caycédienne”, explique Nathalie Deverre, sophrologue au CHU de Rouen, dans l’unité de médecine palliative. De son côté, Aurélie Formule, réflexologue au cabinet Bihorel Village, a étudié dans le centre de formation Normandie Réflexologie, affilié à la Fédération Française des Réflexologues.



L’État fait de la résistance



Des formations sérieuses, avec à la clé des diplômes non reconnus par l’État. “C’est là tout le problème”, regrette Emmanuel Fauque, praticien shiastu rue Eau de Robec à Rouen. Si tous espèrent que le temps agira en leur faveur, ils concèdent que cette non reconnaissance peut être un handicap. “Évidemment, des charlatans il y en a, d’où l’importance de savoir quel genre de formation le praticien a suivi, précise Ingrid Malet, sophrologue et relaxologue au Cabinet Bihorel Village. Faire partie du Répertoire national des certifications professionnelles est notamment un gage de sérieux”.



Un regret pour ces praticiens, qui certifient malgré tout les bienfaits de leurs pratiques. Stéphane Duval, praticien en auriculothérapie à Be Harmony à Rouen, permet à ses patients d’arrêter de fumer grâce à son laser. “Plus de 60 % des personnes peuvent arrêter après la première séance”. Côté réflexologie, c’est plutôt l’équilibre global que l’on tente de préserver. “L’objectif premier est d’obtenir une grande relaxation, mais le but est également de désamorçer un système de stress à l’origine de troubles”, raconte Aurélie Formule.

Des résultats positifs, systématiquement complémentaires d’un suivi médical. “Nous possédons des connaissances physiologiques qui nous permettent de faire de la prévention et de l’accompagnement avec un suivi médical”, détaille la sophrologue Ingrid Malet. Et Nathalie Deverre d’ajouter “Grâce à la sophrologie, les patients malades parviennent à s’apaiser physiquement et psychiquement”.

Et si ces pratiques sont de moins en moins marginales et plebiscitées par un public réceptif, leur prix restent élevées car les séances ne sont pas remboursées. Comptez en moyenne un euro la minute pour une séance de shiatsu chez Emmanuel Fauque et 180€ la séance d’auriculothérapie (séances supplémentaires incluses, si nécessaire). Quant au scepticisme, c’est un combat quotidien pour ces nouveaux thérapeutes passionnés. Et comme le disait le dramaturge Albert Guinon, “les passionnés soulèvent le monde et les sceptiques le laissent retomber”. Laissez-vous tenter, vous risquez peut-être d’y prendre goût.