Laury Thomas succède ainsi à Lucile Lecellier et elle sera la Reine du 141ème carnaval de Granville. Le 13 février prochain, elle prendra place tout en haut du char resérvé aux demoiselles de Granville Terre et Mer, elle aura à ses côtés, Melyna et Kimberley ses dauphines âgées de 17 et 16 ans.