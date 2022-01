Le PSG trop fort pour Malherbe?

Ginola, Weah, Leonardo, Rai, Pauleta ou encore Ronaldinho....La liste des grands joueurs ayant évolué au PSG FC est interminable. C'est eux qui ont fait l'histoire d'un des clubs les plus prestigieux de France. Construisant en 40 ans (Création du PSG en 1970) un palamrés quasi unique avec deux titres de champion de France, 8 coupes de France, 3 coupes de la ligue et un titre Européen conquis en 1996 contre le Rapid de Vienne sur un But de Bruno N'Gotty. Disparu de la circulation vers le podium pendant longtemps, le PSG joue de nouveau les premiers rôles depuis le début de la saison emmené par les Néné, Hoarau, Erding et autre Sakho. Une équipe qui ne voudrat perdre de point à domicile à ce moment du championnat. Et qui par conséquent sera très difficile à battre même si on le sait, le Stade Malherbe de Caen aime nous faire des surprises...