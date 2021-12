Paris (AFP). Coupe Davis: Noah prêt à rempiler comme capitaine de l'équipe de France

Yannick Noah, capitaine de l'équipe de France de tennis victorieuse de la Coupe Davis 1991 et 1996, est prêt à rempiler, mais uniquement si les cinq joueurs le lui demandent, a-t-il déclaré samedi, en promettant que ce ne serait pas une partie de plaisir. "Si je m'y mets, ça ne va pas rigoler", a déclaré le chanteur, samedi soir, après un congrès à Nice, dans le cadre d'un entretien diffusé dimanche par la chaîne d'informations en continu iTélé. Noah, dernier Français vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem, en 1983, sur la terre battue de Roland-Garros, a cependant prévenu qu'il fallait que l'ensemble des joueurs de l'équipe de France veuillent son retour. "Si demain j'ai les cinq joueurs devant moi (NDLR: Tsonga, Gasquet, Monfils, Simon et Benneteau), qui me disent +Yann on y va+, là c'est chaud, () mais si il y en a un qui hésite, même pas en rêve, ça ne m'intéresse même pas, je ne veux même pas en parler", a insisté l'ancien champion. Si les cinq sont unanimes, "là ça serait intéressant, et peut-être qu'on aurait une chance, ou pas, mais je peux dire que si je m'y mets, ça ne va pas rigoler", a poursuivi le père de Joakim Noah, le pivot des Chicago Bulls en NBA, regrettant au passage que personne ne pense plus à faire appel à lui du côté de la Fédération française de tennis. "Ce que je sais c'est que je suis le mec qui a le plus grand palmarès en France depuis longtemps, depuis 50 ans, et les mecs ils ne t'appellent jamais, c'est quand même intéressant ! Et je ne parle pas que des joueurs", a-t-il insisté. L'actuel capitaine de l'équipe de France de tennis, récemment battue en finale par la Suisse, est Arnaud Clément. Il avait succédé en 2012 à Guy Forget, patron des Bleus pendant 13 ans, depuis 1999. Avant Forget, Yannick Noah avait mené par deux fois l'équipe de France à la victoire en tant que capitaine, en 1991, contre les Etats-Unis d'Andre Agassi et Pete Sampras, avec le duo Guy Forget - Henri Leconte, et en 1996 face à la Suède, avec Cédric Pioline et Arnaud Boetsch. Il était resté capitaine de 1991 à 1992 puis de 1995 à 1998, avec une parenthèse exercée par Georges Goven.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire