Une fermeture qui va durer plusieurs semaines pour cause de travaux. Mais depuis le début de la semaine, c'est la galère pour les usagers qui ne savent pas ou aller chercher leurs lettres et colis. Le bureau du Val Saint Jean est encombré et la clientèle est perturbée par un fonctionnement à la limite du scandale!

L'UFC que choisir est montée au créneau pour demander à la direction de la Poste de bouger. Jacky Hébert, responsable départemental de l'UFC Que Choisir en tête...