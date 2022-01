Tendance confidences avec Jean D'Ormesson

Qu’est-ce que la vie et d’où vient-elle ? Comment fonctionne l’univers ? Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien ? Des mathématiciens aux philosophes grecs, à Einstein et à la théorie des quanta, en passant par Newton et Darwin, voilà déjà trois mille ans que les hommes s’efforcent de répondre à ces questions. L’histoire s’est accélérée depuis trois ou quatre siècles. Nous sommes entrés dans l’âge moderne et postmoderne. La science, la technique, les chiffres ont conquis la planète. Il semble que la raison l’ait emporté. Elle a permis aux hommes de remplacer les dieux à la tête des affaires du monde. Où en sommes-nous aujourd’hui ? La vie a-t-elle un sens ou est-elle une parenthèse entre deux néants ? Avec les mots les plus simples et les plus clairs, avec une rigueur mêlée de gaieté, Jean d’Ormesson aborde de façon neuve ces problèmes de toujours et raconte au lecteur le roman fabuleux de l’univers et des hommes.



Derrière Jean d'O l'historien, Jean d'O le philosophe, il y a le fin lettré, l'amoureux des écrivains. Notre professeur de littérature préféré rappelle à quel point Homère fut le plus grand des poètes. Il a la bonne idée d'opposer les "découvreurs" aux "inventeurs". Dans le camp des premiers : Copernic, Newton, Einstein. Parmi les seconds : Virgile, Dante, Michel-Ange, Mozart, Baudelaire. Et Proust, bien sûr. Il cite Hamlet : "Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que n'en rêve votre philosophie. Mais, encore plus inépuisable, invraisemblable, que tous les romans, il y a le monde."

Qu'y a-t-il après la mort ? Je ne sais pas, je n'ose croire j'espère simplement et j'espère que Dieu me dise dans son éternité : "Je te pardonne".