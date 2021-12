Genève (AFP). Les Suisses disent non à la limitation de l'immigration

Les Suisses ont dit "non" à une nouvelle limitation de l'immigration, proposée cette fois au nom de l'écologie, selon les premières estimations du résultat des votations organisées dimanche dans tout le pays, diffusées par la télévision publique suisse. Les Suisses ont également refusé les deux autres textes soumis à votation: la suppression des forfaits fiscaux réservés aux riches étrangers, et des achats d'or massifs pour la Banque nationale suisse, selon ces estimations de l'institut de sondage GfS de Berne et les premiers résultats pour certains des 26 cantons. Pour que les initiatives soient acceptées, il faut qu'elles obtiennent une double majorité, celle des électeurs et celle des cantons. Selon le journal suisse TagesAnzeiger, l'initiative pour la limitation de l'immigration au nom de l'écologie, appelée Ecopop, serait refusée par 74% des Suisses, et celle sur les achats d'or par le même pourcentage d'électeurs. Les résultats du canton de Genève sont déjà connus: il a dit "non" à la limitation de l'immigration et "non" aussi aux deux autres textes.

