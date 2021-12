Les sang et or démarrent bien la rencontre et inscrivent deux buts au cours de la première mi-temps. Les jaunes et noirs les imiteront en revenant à la marque au cours de la seconde mi-temps.

Au classement, les canaris restent à la deuxième place toujours derrière Sedan.

Les joueurs de Manu Da Costa s’envoleront en début de semaine vers la Réunion où ils disputeront le 8e tour de la Coupe de France le week-end prochain.