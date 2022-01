Eva Longoria et Tony Parker sont complètement Desperate

Par Benoit PETIT pour l'AFP, tous droits réservés, copyright 2010.

L'actrice américaine Eva Longoria a évoqué mercredi l'infidélité de son mari Tony Parker, le plus célèbre basketteur français à jouer en NBA, pour expliquer sa demande de divorce.

La vedette de la série "Desperate Housewives", âgée de 35 ans, a entamé auprès d'un tribunal de Los Angeles une procédure de divorce.

Dans les documents de justice, elle argue de "différences irréconciliables" avec son mari, âgé de 28 ans, pour obtenir la dissolution de leur mariage, célébré à la mairie de Paris le 6 juillet 2007, demande le versement d'une pension alimentaire et demande que Parker ne puisse en obtenir une.

Lors de l'émission de télévision "Extra", spécialisée dans l'actualité people et diffusée mercredi en soirée, le présentateur Mario Lopez, un ami de Longoria, a expliqué avoir parlé avec l'actrice, qui lui a dit avoir trouvé dans le téléphone portable de son mari des centaines de SMS envoyés par une femme qui est l'épouse d'un coéquipier.

Elle a aussi dit que Parker l'avait trompée depuis leur mariage, avec une femme avec laquelle il est resté en contact via Facebook.

Selon Lopez, "(Eva) est très affectée, elle veut que nous sachions tout cela. Mais elle est forte."

Dans un tweet envoyé peu après le dépôt de sa demande de divorce, Longoria a simplement informé ses fans en disant: "C'est avec une grande tristesse qu'après sept ans passés ensemble, Tony et moi avons décidé de divorcer. Nous nous aimons profondément et prions pour que chacun soit heureux."

Le meneur de jeu des Spurs a ensuite publié le même message sur sa page Facebook, remplaçant le mot Tony par Eva.

Le Français a ensuite joué mercredi contre Chicago et a terminé meilleur marqueur des Spurs (21 points), qui ont battu les Bulls 103 à 94.

Avant la rencontre, il a très brièvement indiqué: "C'est une période difficile pour Eva et moi. Nous avons publié un communiqué commun et le tout le reste c'est notre vie privée."

La star de télé a de son côté annulé une apparition qu'elle devait faire le 21 novembre dans le cadre des American Music Awards.

Parker et Longoria, dont la famille, d'origine mexicaine, réside dans le Sud du Texas, près de San Antonio, s'étaient rencontrés en 2003 et s'étaient fiancés en 2006. Ils n'ont pas d'enfants et formaient un couple glamour très prisé des journalistes aux Etats-Unis comme en France.

Au lendemain de leur union civile, leur mariage religieux avait eu lieu à Paris en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, la chapelle des rois de France face au palais du Louvre, et la réception avait été donnée au château de Vaux-Le-Vicomte pour une foule d'invités de marque, dont des actrices de "Desperate Housewives", des chanteurs et des sportifs célèbres.

TMZ, un site spécialisé dans l'actualité des célébrités, avait annoncé mardi qu'une demande de divorce avait été déposée par Parker au Texas, où il réside pendant la saison NBA, avant de se rétracter quelques heures plus tard.

Tony Parker, surnommé +TP+ (TiPi), est le premier joueur Français à être devenu champion NBA (en 2003). Il a de nouveau été sacré champion avec les Spurs en 2005 et 2007. Il a par ailleurs été sélectionné trois fois pour le All Star Game, match qui réunit chaque année les meilleurs joueurs de la célèbre NBA, considérée comme le meilleur championnat de basket-ball du monde.

Le meneur de jeu, qui vient d'entamer sa dixième saison en NBA, où il était arrivé en 2001 à 19 ans, a récemment prolongé son contrat avec San Antonio pour 50 millions de dollars (36 M EUR) sur quatre ans, jusqu'en 2015.