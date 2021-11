La magie de Noël débarque à Caen

C’est avec la musique de l’Atomic Circus Orchestra que le marché a accueillit ses premiers visiteurs, sous le soleil. Dans une ambiance conviviale, la magie de Noël arrive à Caen. “Après 17 ans d’existence, le marché de Noël est devenu une tradition pour la région“ affirme Grégory Berkovicz, Président directeur général de Caen Event, la société qui organise le marché, en collaboration avec la ville de Caen. Et ce ne sont pas les visiteurs, venus de toute la région, qui contrediront l’organisateur. Comme Pierre et Catherine, par exemple, qui sont venus de la Manche pour profiter de l’ambiance de Noël, trouver des idées de cadeaux et même commencer les achats. Ou encore Mathilde, une Cannaise qui accompagne sa nièce faire un tour de manège à coté du chalet du Père Noël.

Les exposants sont aussi ici pour profiter de cette période festive, produits alimentaires, bijoux, décorations, loisirs, tout le monde y trouve son compte. À l’image du Maître Gourmet, une pâtisserie de Montélimar venue vendre ses Nougats et autres confiseries sur le marché. Ou comme Cédrick, venu vendre les “Gommes Magiques“ à base de cire d’abeilles, créées par sa mère il y a 9 ans. Des produits qu’on ne trouve pas en magasin, mais uniquement sur des salons ou marchés comme celui-ci. “Tout le monde peut utiliser ces gommes, les enfants de 3 ans pour faire des dessins, ou les artistes professionnels".

Une preuve que le marché de Noël concerne tout le monde, petits et grands et que c’est un moment de convivialité pour tous les Caennais.

Pratique.

Marché de Noël, Place Saint-Sauveur à Caen

Du 29 novembre au 28 décembre

Ouvert tous les jours (sauf le lundi matin) de 11h30 à 20h.