Paris (AFP). Top 14: une 12e journée cruciale pour Castres et Montpellier

Les esprits des cadors seront forcément encombrés en ce week-end de Top 14 par la gestion des internationaux et l'imminence de la Coupe d'Europe, sans pour autant tronquer l'enjeu d'une 12e journée cruciale pour Castres et Montpellier notamment. (14h45) Toulon (2e) - Clermont (1er): c'était une finale de Coupe d'Europe il y a un an et demi et c'est devenu au fil des ans un classique du championnat de France. Mais Toulon et Clermont se retrouvent dans un contexte étrange: une partie de leurs effectifs respectifs ont été mobilisés en novembre par les tests internationaux et les deux se déplaceront le week-end suivant en Coupe d'Europe, respectivement à Leicester et au Munster. L'affiche, délocalisée à Nice, est donc un peu reléguée au second plan pour les deux clubs qui en profiteront pour relancer leurs collectifs éparpillés. Toulon ne voudra tout de même pas céder de points "à la maison", d'autant plus qu'une victoire lui offrirait à la fois première place et tranquillité d'esprit. (18h30) Castres (12e) - Racing-Métro (4e): Toujours en difficulté au classement, le vice-champion de France a mis un peu de beurre dans les épinards en battant Toulon (22-14) à Pierre-Antoine lors de la dernière journée. A domicile, le faux pas est toujours interdit tant les positions sont resserrées en bas de tableau: la lanterne rouge Lyon n'a qu'un point de moins. Le rendez-vous aura encore un sel particulier: les entraîneurs du Racing Laurent Travers et Laurent Labit retrouvent le club avec lequel ils ont été sacrés champions en 2013. Mais pas de sentiments qui tiennent: après avoir perdu à domicile contre Oyonnax le 1er novembre, le club francilien cherche un succès à l'extérieur pour équilibrer les comptes et se lancer avant la Coupe d'Europe. La Rochelle (13e) - Bayonne (11e): ce choc de bas de tableau ne laisse guère de marge de manoeuvre à La Rochelle, sommée de s'imposer sous peine de se mettre en difficulté. Les Maritimes s'étaient déjà imposés contre l'Aviron à Deflandre il y a un mois, en Challenge européen (25-13), un contexte bien différent. Cette fois, il est question de survie dans l'élite et Bayonne, renforcé de ses internationaux Scott Spedding et Charles Ollivon, jouera son va-tout. Lyon OU (14e) - Montpellier (8e): il flottera un petit parfum de crise sur le Matmut Stadium. D'un côté, Lyon est tombé à la dernière place et se débat pour rester au contact dans un championnat ultra-serré. De l'autre, le MHR vient de perdre à domicile contre Brive (25-10) et l'ambiance est houleuse dans l'Hérault. L'entraîneur des avants Pedro Ledesma a été démissionné, l'avenir de l'entraîneur des arrières Stéphane Glas est en suspens et le manager Fabien Galthié apparaît bien isolé. Un nouvel ouvreur, le joker australien Ben Lucas, fera ses débuts pour espérer remettre en ordre de match un club dans le doute. Une victoire à l'extérieur panserait bien des plaies avant de retrouver la Coupe d'Europe où Montpellier a déjà abandonné quasiment tous ses espoirs. Oyonnax (10e) - Bordeaux-Bègles (5e): l'UBB cherchera à évacuer la frustration de sa dernière sortie, à savoir une défaite à domicile contre Toulouse (20-21) terriblement frustrante. Mais Oyonnax à un petit élan qu'il voudra entretenir: une victoire sur le terain du Racing puis un succès bonifié contre La Rochelle (37-9) qui lui a permis de remonter au 10e rang. Ce serait dommage de s'arrêter en chemin. (20h45) Toulouse (7e) - Grenoble (6e): où s'arrêtera la remontée fantastique du Stade Toulousain. Après un début de saison raté, les hommes de Guy Novès enchaînent les succès: quatre en Top 14, dont deux à l'extérieur, et deux autres en Coupe d'Europe. Il s'agit donc de poursuivre l'effort à Ernest-Wallon pour intégrer le wagon des qualifiables, sans trois internationaux toutefois (Dusautoir, Maestri, Huget). En plus, Grenoble sera privé de son meilleur marqueur d'essais, la pépite fidjienne Alipate Ratini. Dimanche (12h30) Stade Français (3e) - Brive (9e): Rossé à Clermont (51-9) lors de la dernière journée, le club parisien se doit une revanche à lui-même face à une équipe de Brive revigorée par son succès à Montpellier. Les dernières confrontations entre ces deux équipes ont souvent abouti à des matches fermés et rugueux. L'exposition inhabituelle donnée à la rencontre offrira-t-elle davantage de spectacle ?

