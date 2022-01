Sélection : comment ça marche ?

Première étape dans la sélection des Miss 2011, le jury de présélection composé d'élus de la Ville de Caen, de personnels de la société de production Endemol, de TF1 et des différents partenaires se rassemblera jeudi 2 décembre pour ressortir 12 favorites des 33 Miss. La présélection réalisée ne sera connue par le public comme par les principales concernées qu'après les différents tableaux présentés lors de la soirée.



L'étape suivante vise à ne garder que cinq finalistes sur ces douze jeunes femmes. Le public comptera pour 50% de la note totale, le jury (composé lui d'Alain Delon et de six autres personnalités) représentera l'autre moitié.



Enfin, ce sont les spectateurs et téléspectateurs qui auront la lourde tâche de départager ces cinq finalistes, pour enfin consacrer Miss France 2011, trois heures après le début du spectacle !





