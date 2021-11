L'innovation récompensée près de Rouen

Pour la sixième édition du concours Créa’ctif de la Métropole-Rouen-Normandie, dix projets innovants portés par de jeunes créateurs âgés de 18 à 30 ans ont été récompensés. Les lauréats ont obtenu un financement allant de 4000€ à 8000€ qui leur permettra de développer leur activité.

« Quand Créa’ctifs est née, nous avions décidé de primer les projets jusqu’à 5000€, rappelle Mélanie Boulanger, Vice-Présidente de la Métropole Rouen Normandie en charge des initiatives jeunes. C’est une somme qui aide vraiment. Aujourd’hui, 54 lauréats ont été récompensés et 38 projets ont été créés ». La Caisse des Dépôt apporte une participation financière de 12 000 euros répartis entre 2 et 5 lauréats : « La créativité et l’innovation sont importante pour le développement et l’avenir du territoire », explique Eric Dubertrand de La Caisse des Dépôt.

Les projets qui ont retenus l’attention du jury :

Cette année, le concours récompense : Une boulangerie spécialisée dans le pain bio et sans gluten. L’entreprise WeTruck qui propose de voyager sur les places disponibles dans les camions. La réalisation de films à 360°. Une plateforme de gestion de contenu numérique. Un service de prise de rendez-vous ouvert tous les jours 24h/24h. Un livre multimédia interactif pour les enfants de 3 à 9 ans. Un Festival des Scènes et des Spectacles. Un centre de beauté itinérant. La confection de vêtements de luxe pour personnes handicapées moteurs. Et enfin, un service de coursier à vélo.