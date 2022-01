Mine d'or TV

Les enfoirés vont avoir une soirée spéciale pour montrer les meilleurs moments des vingt spectacles de la troupe. Le 9 décembre vous pourrez voir le best of en images répartis en différentes catégories: "les grandes chansons", "les chorégraphies","les déguisements","les délires", l'amour", "les déguisements" et "les Enfoirés d'un soir". Ce sont les membres des enfoirés eux même qui présenteront cette soirée tels Garou, Mimi Mathy, Muriel Robin, Pascal Obispo et compagnie. Cette soirée servira à promouvoir le lancement du double CD et DVD « le meilleur des enfoirés ». Le spectacle traditionnel se passera du 26 au 31 janvier à Montpellier, les places seront en vente à partir de mardi prochain.



On a des nouvelles de François-David, l'un des aventuriers marquants de Koh Lanta 6 et du retour des héros. Il s'est reconverti dans la comédie et apparaîtra ainsi prochainement aux côtés d'Ingrid Chauvin dans « Les toqués ». Il incarne Mathieu De Brécourt, jeune homosexuel qui réalise un stage au sein des cuisines de l'école de Fanny et Martin les 2 héros de la série. En affaires avec les 2 protagonistes, son père, homophobe, ignore tout de la vie sentimentale de son fils et entretient avec lui une relation parfois houleuse, souvent inexistante. Pour voir le résultat et juger de la reconversion, ce sera le 6 décembre sur TF1.



Vous connaissez tous les concours de cuisine organisé à la télévision comme un diner presque parfait, masterchef ou encore top chef. Eh bien maintenant les concours se déclinent sur le web! Top Chef, que l'on retrouvera très prochainement pour une nouvelle saison sur M6, a décidé de créer une version "spécial bloggeur" qui sera diffusé sur Internet et va donner la chance à 20 bloggeurs sélectionnés de participer à des challenges. Le premier: réaliser un plat d'enfance. Les 5 meilleurs seront pris pour la finale.



On termine avec un extrait de « à la recherche du meilleur artisan boucher » diffusé mardi sur M6. Les bouchers qui sont pas là pour parler sentiments, écoutez: