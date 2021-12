Sortir dans l'Orne : mardi 2 décembre

Jusqu'à samedi, ce sont les Festi'Flers. Pendant ces quelques jours, un animateur anime les rues du centre-ville. Vous pouvez également faire un tour de calèche, offert par les commerçants, rencontrer des mascottes et le Père-Noël. Ouverture des commerces ce dimanche. Et 20 000€ de lots à gagner dont une voiture, un séjour pour deux personnes et des chèques cadeaux.



Le Téléthon a lieu ce week-end dans toute la France. Les associations de l'Aigle particpent activement à l'événement sous l'égide du Lion's Club où Pierre-Philippe Leroi est le responsable adjoint de la force T. Le samedi n'est pas en reste avec de nombreuses démonstrations sportives mais aussi de la danse et de la musique. Participez au Téléthon à l'Aigle vendredi et samedi, plus d'infos auprès de l'Office de tourisme de la ville.



Le Mamers Roller Sport organise tout ce week-end la première manche qualificative zone ouest pour les championnats de France en salle. Seront présents les patineurs des régions Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire, soit environ 300 patineurs venus chercher leur qualification. Rendez-vous samedi et dimanche à la salle Robert Chevalier à Mamers.