Avant Caen-Montpellier : "se méfier de l'émotionnel" pour Patrice Garande

Suite à l'affaire des matchs présumés truqués, les Caennais ont reçu des pétitions de soutien. Un rassemblement organisé par les supporters est même prévu vers 17h30 avant le match de ce samedi 29 novembre. Alors est-ce que les joueurs vont profiter de ce contexte pour bien préparer cette rencontre. Le coach caennais Patrice Garande à son avis sur la question....

Pour Mathieu Duhamel, "il faut qu'on fasse abstraction du ce qui se passe en dehors du terrain. Nous sommes touchés par les messages de soutien, mais on reste dans le même état d'esprit que celui du debut de saison : gagner chacun de nos matchs". De son côté, le défenseur latéral, Jean Calvé espère lui "l'union sacrée contre Montpellier. Mais attention, il faudra tout donner car c'est une équipe qui a pris beaucoup de points contre ses adversaires directs et aussi, avec notre récent système en 4-4-2, il y a un équilibre à revoir. Chacun individuellement doit faire plus d'efforts."

A noter côté caennais l'absence du milieu de terrain offensif Hervé Bazile pour soigner une élongation. Retour en revanche de Thomas Lémar. Lire la compo du groupe caennais.

