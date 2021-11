Dans la tempête, Malherbe affiche ses valeurs

L’affaire des matchs prétendument truqués aurait presque fait oublier l’essentiel. Le retour au terrain, samedi 22 novembre après une mini-trêve internationale, a pourtant été une réussite. Le match nul ramené de Monaco avait un goût de victoire dans le contexte actuel. Les Malherbistes, comme ils l’ont confié à l’issue de la rencontre, ne se battaient pas seulement contre cette AS Monaco encore redoutable, mais surtout pour leurs dirigeants mis en examen.

Après deux défaites face à Metz et Nantes, Caen est reparti de l’avant. Il lui faut maintenant passer la vitesse supérieure sur le plan comptable, d’autant que les matchs qui s’annoncent sont clairement à sa portée. Le déplacement à Lyon le 12 décembre mis à part, Malherbe ne rencontrera que des adversaires situés à la 9e place (pour Montpellier) et au-delà jusqu’à Noël. Après la réception des Héraultais, Caen enchaînera contre Guingamp, Nice et Bastia, matchs entrecoupés donc d’une affiche à Lyon.

Dans un premier temps, il faudra retrouver des couleurs à domicile, dans un stade d’Ornano qui a vu une seule victoire caennaise cette saison pour trois revers, les deux précédentes défaites “à domicile” ayant été concédées au Mans. La chance des Bas-Normands réside peut-être dans les difficultés montpelliéraines en déplacement. Le MSHC n’a gagné qu’une fois hors de ses bases, c’était le 17 août contre… Marseille.

> CAEN-MONTPELLIER, un match à suivre en direct sur Tendance Ouest ce samedi 29 novembre à partir de 19h45.