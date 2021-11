Sao Paulo (AFP). Foot: l'état de santé de Pelé empire, désormais en soins spécialisés

L'état de santé de la légende du football brésilien Pelé, 74 ans, a empiré jeudi et il a été transféré dans une unité de soins spécialisés, a annoncé l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo, où il est traité pour une infection urinaire. "Edson Arantes do Nascimento (Pelé) est toujours hospitalisé (depuis lundi), dans un état clinique instable. Pour recevoir de meilleurs soins il a été transféré dans une unité de soins spécialisés", intermédiaire avant les soins intensifs, précise l'hôpital dans un communiqué. "Le patient a été transféré dans une chambre où il sera mieux surveillé mais ce n'est par une unité de soins intensifs, c'est une unité intermédiaire", a expliqué à l'AFP une porte-parole du service de l' hôpital Albert-Einstein. Mercredi, un communiqué de cet hôpital où il est soigné depuis lundi, indiquait que Pelé recevait "une antibiothérapie intraveineuse", et que son état était "stable pour le moment". C'est la deuxième fois en l'espace d'une dizaine de jours que le "roi Pelé" est hospitalisé dans cet établissement, après avoir subi une opération pour des calculs rénaux le 13 novembre. Il y était alors resté deux jours. L'établissement ne s'est pas prononcé sur une éventuelle date de sortie. Il y a un peu plus de deux ans, le 15 novembre 2012, le triple champion du monde avait déjà subi une intervention chirurgicale, dans le même hôpital, pour la pose d'une prothèse de hanche. Pelé, auteur d'un record de 1.281 buts en 1.363 matches, est considéré comme un des meilleurs joueurs de tous les temps. Né le 23 octobre 1940 dans un foyer modeste de la ville de Tres Coraçoes, dans l'Etat de Minas Gerais (sud-est), il a remporté trois titres mondiaux avec la sélection brésilienne, en 1958 (il n'avait alors que 17 ans), 1962 et 1970.

