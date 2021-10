Sao Paulo (AFP). Pelé hospitalisé après une opération de la prostate

La légende du football brésilien, Pelé, 74 ans, a été hospitalisé et opéré mardi de la prostate, sans prévision de date de sortie pour le moment, a annoncé jeudi l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. "Edson Arantes do Nascimento (Pelé) est interné après avoir été soumis à une intervention chirurgicale de résection trans-urétrale de la prostate", a précisé l'hôpital dans un communiqué. Il se repose "dans sa chambre" et son "état est stable" a ajouté le bref communiqué de l'hôpital, confirmant des informations préalables des médias brésiliens. L'opération visait à réduire une hypertrophie de la prostate, une pathologie bénigne très fréquente chez les hommes d'un certain âge et qui faute de traitement peut entraîner une détérioration progressive du fonctionnement de la vessie et des infections urinaires. La décision d'opérer Pelé a été prise pour éviter qu'il ne souffre à nouveau d'une grave infection urinaire comme celle qui avait provoqué son hospitalisation de deux semaines à la fin de l'année 2014, selon les médias. Pelé n'a qu'un rein depuis l'époque où il était encore joueur. Une côte cassée pendant un match avait endommagé son rein droit qui avait fini par être retiré. Pelé avait été opéré de calculs rénaux le 13 novembre à l'hôpital Albert Einstein puis était sorti quelques jours plus tard. Mais il avait dû être hospitalisé à nouveau le 24 novembre en raison d'une infection urinaire. Il avait notamment été interné pendant cinq jours dans une unité de soins intensifs et soumis à une dialyse à la suite d'une dégradation de son état de santé, avant de sortir de l'hôpital le 9 décembre. L'évolution de l'état de santé du "roi Pelé", considéré comme l'un des meilleurs sinon le meilleur joueur de tous les temps, avait tenu en haleine les Brésiliens, quelques mois après le fiasco de la Seleçao au Mondial-2014 au Brésil.

