Kiev (AFP). Ukraine: Arseni Iatseniouk reconduit au poste de Premier ministre

Le Premier ministre ukrainien Arseni Iatseniouk, atlantiste apprécié des milieux financiers internationaux, a été reconduit jeudi par le nouveau Parlement pro-occidental et s'est engagé à défendre l'indépendance du pays face à l"invasion militaire russe". "Nous avons sur les épaules une mission historique, celle de préserver notre Etat et défendre notre indépendance", a lancé M. Iatseniouk avant sa reconduction approuvée par une très large majorité (341 députés). M. Iatseniouk avait été nommé Premier ministre en février sur le Maïdan, haut lieu de la contestation pro-européenne dans le centre de Kiev réprimée dans le sang et qui a fait chuter le régime prorusse de Viktor Ianoukovitch. Depuis, l'Ukraine a perdu en mars la Crimée, annexée par la Russie, et combat depuis avril les séparatistes prorusses dans l'Est dans un conflit qui a fait plus de 4.300 morts. - 'Le pays est en guerre' - "Le pays est en guerre () L'invasion militaire russe n'est rien d'autre qu'une atteinte à notre intégrité territoriale et notre indépendance, une tentative de détruire l'Ukraine", a lancé M. Iatseniouk connu pour ses fortes déclarations antirusses et favorables à l'Otan. Quelques heures après l'ouverture de la première séance parlementaire, cinq partis pro-occidentaux avaient scellé la création d'une coalition, intitulée Ukraine européenne, censée mettre en oeuvre des réformes pour endiguer la corruption omniprésente et sortir le pays d'une profonde récession. Fait sans précédent en Ukraine, cette alliance compte 302 députés sur un total de 450 sièges, soit une majorité capable de modifier si nécessaire la Constitution. Cette alliance s'est fixé comme objectif l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan, même si, pour les experts, cette perspective est encore très incertaine. "Le statut de pays non-aligné n'a pas permis à notre pays de garantir la sécurité et l'intégrité territoriale, il faut y renoncer", a répété jeudi devant le Parlement, le président Petro Porochenko. La perte du statut de non-aligné est une étape nécessaire sur le chemin de l'adhésion à l'Alliance atlantique. Mais le chef de l'Etat ukrainien a appelé à la patience et à "ne pas spéculer sur une adhésion immédiate". "La menace venant de l'Est est à long terme et demandera beaucoup de ressources. Il faudra dormir avec un révolver parce que l'ennemi est à nos portes", a-t-il poursuivi dans une claire allusion à la Russie. Parallèlement, le bras de fer engagé depuis des mois entre la Russie et les Occidentaux qui ont décrété une série de sanctions économiques contre Moscou, s'est poursuivi. Bruxelles a ainsi décidé d'étendre ses sanctions à 13 personnes et cinq "entités" impliquées dans les élections organisées par les rebelles prorusses dans l'Est début novembre, mais dont l'identité ne sera connue que samedi. - Minute de silence - L'élection du nouveau Parlement où les prorusses sont minoritaires et les communistes, absents, pour la première fois depuis la chute de l'URSS en 1991, est censée compléter la refondation du système de pouvoir ukrainien réclamée par le Maïdan. Illustrant les tensions, le site internet ukrainien indépendant The Insider a affirmé jeudi, citant des sources à la présidence ukrainienne, que Vladimir Poutine avait menacé Petro Porochenko de lancer une offensive si Kiev ne renonçait pas à l'Otan et à l'Union européenne et ne reconnaissait pas les républiques séparatistes de l'Est. Kiev et Moscou ont confirmé la tenue d'une conversation téléphonique mercredi entre MM. Poutine et Porochenko, tout en démentant les menaces.

