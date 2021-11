Strasbourg (AFP). Scandale Luxleaks: le Parlement européen maintient sa confiance à Juncker

Le Parlement européen a massivement rejeté jeudi une motion de censure contre la nouvelle Commission présidée par Jean-Claude Juncker, déposée par les élus europhobes après les révélations sur le scandale d'évasion fiscale LuxLeaks. La motion, présentée par le groupe EFDD (Europe de la liberté et de la démocratie directe) du leader de l'Ukip britannique, Nigel Farage, a recueilli 101 voix, contre 461 et 88 abstentions. Ce score est meilleur que celui recueilli par M. Juncker lors de l'investiture de son équipe par le Parlement européen, le 22 octobre. La Commission avait alors été investie par 423 voix, contre 209 et 67 abstentions. La censure, que soutenaient également les élus du Front national français et les Italiens du "Mouvement Cinq Etoiles", n'avait pratiquement aucune chance d'être adoptée: les europhobes ne disposent que d'une centaine de sièges sur 751, loin de la double majorité nécessaire (376 voix représentant au moins les deux tiers des suffrages exprimés). Lors du débat lundi, M. Juncker, ancien Premier ministre du Luxembourg, s'était de nouveau engagé à ce que la nouvelle Commission lutte contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire