Quatre mineurs menaçants volent des portables à Rouen

Mercredi soir, la mère d'un jeune homme de 15 ans alerte les policiers : son fils vient de se faire voler un portable et une enceinte avenue du Mont aux Malades à Mont-Saint-Aignan, alors qu'il était en compagnie d'un ami qui s'est également fait dérober un téléphone. Les voleurs ont pris la fuite à bord du Teor Ligne 1 qui doit arriver sous peu à la station Mont-Riboudet / Kindarena. Elle donne la description des quatre suspects. L'un est à priori armé d'un bâton télescopique.

Ils ne descendent pas du bus

La BAC se rend donc au Mont Riboudet. A l'arrivée du Teor, les policiers demandent au conducteur de verrouiller les portes. A l'intérieur, ils retrouvent au fond du bus les cinq suspects décrits par la mère de la victime. Quatre jeunes hommes âgés de 15 à 16 ans, habitant à Rouen et Saint-Etienne-du-Rouvray et une adolescente de 16 ans, habitant Darnétal. Les policiers retrouvent sur eux un téléphone portable, le bâton télescopique et l'enceinte. Pas de trace du second mobile.

Les quatre jeunes hommes ont été placés en garde à vue, pas la jeune femme, mise hors de cause. Le Groupe d'Appui Judiciaire Central mène l'enquête. Depuis plusieurs jours, des vols au mode opératoire similaire ont été constatés à Grand-Quevilly.