Une moto à 14 000 € dérobée par un fourgon à Petit-Couronne

Dans la nuit de mardi à mercredi, Police Secours est requis pour le vol d'une moto d'une valeur de 14 000€. Alertée, la BAC va à la rencontre de la victime, un homme de 27 ans, habitant rue Aristide Briand à Petit-Couronne. Il raconte avoir laissé sa moto sur le trottoir devant chez lui, recouverte d'une bâche et avec des blocs attachés aux roues pour empêcher tout vol.

La suite, c'est un témoin de la scène qui la raconte. Un fourgon arrive dans la rue. A son bord, plusieurs individus. Trois en sortent, portent la moto et la stockent dans le fourgon avant de repartir.

Le fourgon retrouvé... sans moto

La BAC se met alors à patrouiller aux alentours et, à 2h15, elle retrouve au fond d'un parking, rue de la Forêt à Petit-Couronne, le fourgon concerné. Deux hommes sont à bord, deux autres juste à côté. Ils sont contrôlés : le conducteur âgé de 24 ans, habite Quincy-sous-Senart, en Essonne ; les autres sont tous de Petit-Couronne et âgés entre 24 et 26 ans. Problème : la moto n'est pas à l'intérieur du fourgon.

Interpellés et placés en garde à vue, tous les quatre nient les faits. Mais l'un donne un indice : il existerait un box où seraient stockés les véhicules vols. La Brigade de la Répression de la Délinquance Automobile retrouve ce box, toujours à Petit-Couronne, et ils y découvrent à l'intérieur la moto volée, finalement remise à son propriétaire.