Moscou (AFP). Russie: Interpol demande l'arrestation du milliardaire Pougatchev

L'organisation policière internationale Interpol a demandé jeudi l'arrestation immédiate du milliardaire russe Sergueï Pougatchev, propriétaire de nombreux actifs étrangers dont l'épicerie fine française Hédiard. L'oligarque, ancien proche du Kremlin et aujourd'hui exilé à Londres, a été placé sur la liste rouge d'Interpol, qui avait déjà gelé ses avoirs à l'international sur demande de la justice russe. Il est accusé de détournement de fonds et d'escroquerie à grande échelle, un délit passible d'une peine allant jusqu'à dix ans de prison en Russie. Sergueï Pougatchev, 51 ans, est soupçonné dans le cadre de l'enquête concernant la faillite en 2010 de la banque Mejprombank, qui aurait effectué des transactions douteuses en sortant des actifs de Russie pour ses propriétaires. Longtemps considéré comme le "banquier du Kremlin", il avait injecté plus de 100 millions d'euros dans l'épicerie de luxe française Hédiard, dont il avait pris le contrôle en 2007. L'homme d'affaires est aussi connu en France pour avoir repris en 2009 le quotidien France Soir, qui a disparu des kiosques trois ans plus tard malgré un investissement de 100 millions d'euros. M. Pougatchev tentait de faire lever depuis plusieurs années le gel de ses avoirs à l'international, dénonçant un "raid" de l'Etat russe, dont il est devenu une des voix critiques. Envoyée à 190 pays, la liste rouge d'Interpol demande "l'arrestation immédiate" des personnes qui y sont identifiées entre autres grâce à une photo, à des fins d'extradition vers le pays qui en a fait la demande.

