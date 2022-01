Le poireau, vitamines et saveurs en cuisine

Poireaux en choucroute et haddock





Pour 4 personnes

Temps : 30 minutes



Ingrédients :



-8 poireaux

-1 oignon

-4 pavés de haddock de 140 g environ

-1/2 l. de lait

-1/2 botte d'aneth

-25 g de beurre



Laver et émincer les poireaux en julienne (dans le sens de la longueur).

Eplucher l'oignon et l'émincer.

Dans une sauteuse, chauffer le beurre, ajouter l'oignon et les poireaux.

Laisser cuire pendant 15 minutes.

Porter le lait à frémissement, et pocher les pavés de haddock durant 5 minutes à feu très doux.

Déposer le haddock sur le poireau et l'oignon cuits.

Décorer d'un brin d'aneth.



