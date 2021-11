Portrait : une femme aux mains d'or

“Il s’agit d’une exposition organisée chaque année par le club Soroptimist”, explique la doreuse sur bois. Une exposition au cours de laquelle des femmes artisans sont invitées à présenter leur travail. Pour Marie-Pierre Fournier, c’est une première. “J’ai trouvé le projet intéressant, et c’est également l’occasion pour moi de montrer mes créations”.

Car la restauratrice n’a rien d’ordinaire. En plus d’être spécialisée dans la restauration d’objets dorés et polychromes, elle est également meilleur ouvrier de France. Un titre prestigieux obtenu en 2007, qu’elle est la seule à posséder à Rouen et qui certifie le talent de l’artiste.



Un métier polyvalent



Décrire son métier n’est pas chose aisée. Encollage, ponçage, reparure, dorure, brunissage, les étapes sont nombreuses et précises pour parvenir à un résultat professionnel. Un métier passion, que le meilleur ouvrier de France exerce dans son atelier darnétalais depuis des années. “Autrefois, posséder de la dorure était signe de richesse et de pouvoir. Aujourd’hui, on a perdu cette manière de considérer les choses”. La crise sévit et touche tous les secteurs, n’oubliant guère la dorure sur son passage. “La restauration de cadre n’est pas la priorité dans les budgets, les passionnés d’art font restaurer le tableau avant le cadre”, regrette Marie-Pierre.

Et si naguère ces objets trouvaient des acquéreurs passionnés sans tarder, les temps ont évolué, laissant cet art légèrement à l’abandon. “On est un peu hors culture, les jeunes s’intéressent moins à ce genre d’art”. Si le métier de doreur sur bois ne semble pas être un fleuron de l’avenir, accordons-lui sa magnificence.



Pratique. Salon Talents de femmes, le samedi 6 et le dimanche 7 décembre à la Halle aux Toiles de Rouen. Entrée gratuite.