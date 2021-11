Sortie cinéma : Astérix Le Domaine des Dieux

Il va faire construire une résidence de luxe pour Romains aisés dans la forêt qui borde le village, afin de conquérir ses habitants par le mode de vie romain. Ce sera le domaine des dieux, construit par Anglaigus, un architecte un peu allumé. Bientôt, c’est la révolution au village, les prix augmentent considérablement avec l’arrivée des consommateurs romains, tandis que les esclaves commencent à faire grève… tout comme les soldats romains.



Après quelques films de fiction plus ou moins réussis, voici de nouveau une adaptation d’un album de Goscinny et Uderzo en animation, mais avec la 3D. Cette histoire hilarante, menée à un rythme vif, met en scène des personnages pittoresques. Entre Obélix, vu comme Hercule par un enfant, l’architecte à la limite du burn out, le centurion Oursenplus qui ne cesse d’éructer ses ordres, le soldat Cubitus délégué syndical toujours en train de revendiquer, sans oublier Astérix, qui perd ses moyens, c’est une galerie de personnages drôles qui se démènent en tous sens pour notre plus grand plaisir. Roger Carel, voix d’origine d’Astérix, a accepté de revenir prêter sa voix au Gaulois préféré des Français.

Quant à l’histoire, elle offre une satire réjouissante de notre société de consommation et du goût pour la revendication tous azimuts. Une grande réussite !