Paris (AFP). EDF: Jean-Bernard Lévy officiellement nommé PDG

Jean-Bernard Lévy, ancien dirigeant de Thales, a été officiellement nommé président directeur général d'EDF mercredi en Conseil des ministres, selon le compte-rendu du Conseil. La commission des affaires économiques de l'Assemblée avait donné mardi son feu vert à la nomination de l'ex-patron de Thales, qui succède à Henri Proglio. Le gouvernement avait créé la surprise mi-octobre en décidant de le nommer en lieu et place d'Henri Proglio, un temps donné favori pour un second mandat grâce à un bilan jugé globalement positif, même si ce chiraquien de c?ur avait été nommé en 2009 par Nicolas Sarkozy. Jean-Bernard Lévy, 59 ans, devra accompagner le déploiement de la transition énergétique, projet phare du quinquennat, mais s'atteler aussi à d'autres grands chantiers, dont celui du "grand carénage". Ce plan de 55 milliards d'euros d'investissements est prévu jusqu'en 2025 pour moderniser les 58 réacteurs nucléaires français en vue d'une prolongation de leur durée de vie au-delà de 40 ans. Il devra aussi gérer le dossier de l'EPR de Flamanville, dont le démarrage a une nouvelle fois été retardé, à 2017 cette fois, et celui de la construction de deux autres réacteurs de nouvelle génération à Hinkley Point, en Angleterre, qui pourrait souffrir par ricochet de ce report.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire