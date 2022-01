Accrobranche de Beauregard : l'aventure à l'orée du bois

Le Parc d'aventure Beauregard accueille petits et grands pour un moment d'aventure et de détente. Il comprend dorénavant deux sites : l'un au nord, intégré dans le domaine du château de Beauregard, le long du canal, et l'un au sud à Olendon, près de Falaise.