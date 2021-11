Paris (AFP). Ligue des champions: le PSG vise la 1re place, City au bord de l'élimination

Le PSG, déjà qualifié, vise désormais à sécuriser sa 1re place, tandis que Manchester City, qui n'a que deux points après quatre journées est au bord de l'élimination, avant la 5e journée de Ligue des champions mardi. L'AS Rome, ou le CSKA Moscou dans le groupe E, Chelsea dans le groupe G, et le Shakhtar Donetsk dans le groupe H, peuvent rejoindre les six équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale (Real Madrid, Barcelone, PSG, Dortmund, Bayern Munich et Porto). Gr. E - Man. City au bord du gouffre Dans ce groupe, le Bayern Munich est déjà qualifié et assuré de la première place. Et à l'autre bout de l'échelle, il y a Manchester City, champion d'Angleterre au bord d'une élimination en phase de groupes (comme en 2011-2012 et 2012-2013) avec seulement deux points en quatre journées. S'il y a un vainqueur dans le match CSKA Moscou-AS Rome et si les "Citizens" ne gagnent pas, la bande à Samir Nasri sera éliminée. Dans ce cas de figure, la Roma n'a besoin que d'une victoire pour aller en huiitème. Si Manchester City ne gagne pas, il faut aussi que le CSKA gagne pour se qualifier, mais avec une très large différence de buts sur l'équipe de Rudi Garcia qui l'avait corrigé en phase aller (5-1). Mardi (18h00 heure française) CSKA Moscou (RUS) - AS Rome (ITA) (20h45) Manchester City (ENG) - Bayern Munich (GER) Restera à jouer (en heure française): 10/12 (20h45): AS Rome (ITA) - Manchester City (ENG) 10/12 (20h45): Bayern Munich (GER) - CSKA Moscou (RUS) Gr. F - PSG, objectif 1re place Dans cette poule le PSG et le Barça sont déjà qualifiés. Le dernier enjeu entre ces deux équipes est la tête de la poule. Les Parisiens, toujours invaincus cette saison toutes compétitions confondues, possèdent un point d'avance sur les Catalans. La finale pour la première place pourrait bien avoir lieu le 10 décembre avec Barcelone-PSG. L'Ajax, qui se rend au Parc des Princes, lutte pour être reversée en Europa League, avec seulement un point d'avance pour ce lot de consolation sur l'Apoel Nicosie, qui reçoit la troupe de Lionel Messi. Il ne faut espérer aucune mansuétude de ce dernier, qui a égalé le record de buts en C1 de Raul (71) et veut entrer dans l'histoire en le dépassant. Mardi:

