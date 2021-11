L'Assemblée nationale a voté la fusion des Normandie !

Après un dernier débat passionné la semaine dernière, l'article 1 de la réforme territoriale - visant à la fusion des régions pour en créer 13 - et à repousser les élections régionales de mars à décembre 2015 - a fait l'objet d'un vote solennel ce mardi 25 novembre à l'Assemblée Nationale. Pour célébrer ce vote d'importance, le drapeau historique de la grande Normandie - deux léopards dorés sur fond rouge - sera hissé sur le toit de l'Hôtel de Région à Rouen.

"Une Normandie de l'excellence"

Les deux présidents de Région - Laurent Beauvais pour la Basse-Normandie et Nicolas Mayer-Rossignol pour la Haute-Normandie - ont immédiatement réagi et ont salué ce vote : "Notre priorité commune est claire : préparer ce que sera la Normandie de demain, avec une vision stratégique pour notre territoire. Bâtir une Normandie avec les Normands et pour les Normands."

Les deux élus ont d'emblée souligné qu'ils n'oublieraient personne : "C'est une formidable opportunité pour fédérer les forces de tous les territoires de la Normandie, territoires ruraux, façade maritime, réseau des villes moyennes, et bien sûr, l'axe de la Vallée de la Seine." Avec, in fine, la volonté de construire "une Normandie de l'excellence, une Normandie rayonnante, une Normandie des solidarités."

Première tâche des deux régions pendant toute l'année 2015 : la construction d'un budget commun pour 2016.

D'autres volets de la réforme territoriale vont maintenant être étudiés par les parlementaires dès le début de l'année 2015, notamment le volet sur la clarification et la répartition des compétences entre les nouvelles régions et les autres collectivités territoriales.