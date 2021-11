Tendance Sports : La JS Cherbourg Champion des Champions 2014 !

Actualité oblige, la partie multisport de votre émission Tendance Sports était un peu plus courte cette semaine, mais aussi plus intense avec notamment une JS Cherbourg Handball sur tous les fronts du succès, tous les résultats régionaux de handball, basket, rugby, vélo et tennis de table ainsi qu'un hommage à deux grands hommes, Gérard Gaunelle et Alain Buchart...