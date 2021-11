Football : Petit coup d'arrêt pour l'US Quevilly

Avec un groupe lillois composé de quatorze joueurs professionnels sur seize alignés, le match commence avec une possession largement à la faveur des Nordistes pendant les vingt premières minutes mais sans réelles occasions.

La première grosse occasion est Quevillaise. Suite à un corner repoussé, David Steppé rate sa frappe qui passe au dessus. Le jeu s’équilibre entre les deux équipes et sur une contre-attaque, ce sont une nouvelle fois les Jaunes et Noirs qui s’illustrent et qui auraient pu obtenir un penalty sur une faute sur l’attaquant Adama Sarr mais l’arbitre ne bronche pas.

Deux minutes plus tard, c’est Géran qui rate le coche sur une bonne passe de Joris Colinet. La seule véritable occasion des coéquipiers de Marvin Martin intervient à la 42e minute sur un centre repris en demi-volée qui passe juste au dessus de la barre.

Au retour de la pause, le jeu est assez équilibré mais aucune des deux équipes ne parvient à se créer véritablement des occasions, encore une fois, l’arbitre s’illustre en ne laissant pas l’avantage alors qu’Adama Sarr semblait partir au but (75e). Le match se termine donc sans but entre les deux équipes.

« Quand on voit qu’il y avait quatorze pro sur seize joueurs, on s‘attendait à une grosse opposition, et en plus de ça, les joueurs venus renforcés ont joué le jeu ce qui n’est pas toujours le cas. Mais compte tenu de l’équipe alignée en face, c’est tout de même une petite victoire. J’ai félicité les joueurs car on a vu une équipe très solide tactiquement, qui ne s’est pas affolée qui a été calme, on les a mis en difficulté sur les attaques rapides et on a rien lâché. Beaucoup de satisfaction ce soir malgré le match nul », déclarait l’entraineur Manu Da Costa après le match.

« On ne prend toujours pas de buts, on est toujours invaincus depuis Sedan donc maintenant il faudra aller prendre les quatre points a Lens », ajoutait le défenseur Frédéric Weis.

Au classement, les Canaris perdent du terrain sur Sedan qui s’est imposé contre Roye 1-0 mais conservent la 2e place.

Prochaine rencontre de championnat à Lens le samedi 29 novembre à Lens