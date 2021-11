Le Caen TTC fait carton plein en coupe d'Europe

Seulement un set de perdu sur les trois rencontres, une durée de jeu "d'à peine deux heures dix" dixit le coach Xavier Renouvin, le Caen TTC a fait carton plein ce soir à domicile face aux Italiens de Sterilgarda Castel Goffredo.

Jakub Klebprlik le tchêque ouvre la partie face à Niagol STOYANOV. Il livre un combat sérré sur les deux premiers jeux (11-9, et 12-10) avant de trouver la faille dans le dernier 11 à 4 et remporter le 1er point caennais.

" Jakub a trés bien joué,je pense aussi que la première victoire de l'équipe l'a libéré. Ce soir il était plus bondissant, plus dynamique, dans la ligné de ce qu'il a montré mardi dernier en championnat " Indique Xavier Renouvin l'entraineur normand.

C'est ensuite au tour du grand espoir Caennais Romain Lorentz de faire son entrée. Après un bon début de partie avec un premier jeux remporté 11 à 8, il laisse filé le second au profit de son adversaire Marco RECH DALDOSSO 9 à 11 . C'est sur ce même score que le jeune caennais fait le break dans le 3ème jeux (11 à 8), avant d'offrir le second point au Caen TTC sur un 11 à 9 au quatrième et dernier jeux, Caen mène 2 à 0.

"Romain s'est mit dans une petite galère en début de rencontre, son adversaire jouait vraiment bien, Romain a du serrer le jeux et rester concentrer. Mais au final il a bien joué" complête le technicien normand.

Il ne reste plus au leader Caennais Zoltan Fejer-Connerth qu'à finir le travail face au numéro 3 de l'équipe Italienne Damiano SERETTI. Après avoir soumis une faible résistance dans le premier jeux conclu par un 11 à 7 pour le Caennais, l'Italien lache prise dans les deux jeux suivants conclut tous les deux par un 11 à 4 sans appel.

"Zoltan était en manque de confiance. L'opposé au numéro 3 adverse etait une bonne chose. Il a accepté cette décision."

Auréolé de cette belle victoire 3 à 0 (la deuxième en une semaine après celle face à Issy Les Moulinaux Mardi en championnat), le Caen TTC connaitra son futur adversaire en 8ème de finale lundi.