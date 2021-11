Metz (AFP). Ligue 1: le PSG s'impose de peu à Metz et met la pression sur l'OM

Le Paris SG s'est imposé de justesse sur la pelouse de Metz (3-2) et a pris provisoirement la tête de la L1, mettant ainsi la pression sur Marseille, vendredi en ouverture de la 14e journée. Après ce succès du champion de France, qui compte désormais 30 points, l'OM sera obligé de battre Bordeaux dimanche en clôture de la journée pour reprendre le fauteuil de leader. Paris, qui n'a pas été très tranchant, s'est imposé grâce à un but en fin de match de Lavezzi. Avant cela, les Parisiens avaient profité de deux erreurs messines en début de rencontre pour compter rapidement deux buts d'avance, mais les Lorrains étaient revenus au score juste après la mi-temps, avec deux penalties en l'espace de quelques minutes. Le PSG, qui a pourtant semé la panique dans la défense mosellane à de nombreuses reprises, notamment en première période, ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions malgré la présence en pointe de Zlatan Ibrahimovic, titularisé en championnat pour la première fois depuis deux mois. Devant un stade Saint-Symphorien à guichets fermés (25.012 spectateurs), Metz a semblé un peu tétanisé par l'enjeu et a offert les deux premiers buts aux Parisiens. Sur une passe en retrait de Métanire, Kashi tergiversait et se faisait chiper le ballon par Pastore, qui filait seul au but et piquait la balle au-dessus de Carrasso pour ouvrir le score (0-1, 9). Peu après, les hommes de Laurent Blanc doublaient la mise grâce à l'aide involontaire de Bussmann, qui détournait dans son but un coup franc tiré par Lavezzi depuis le côté gauche (0-2, 16). Alors que le promu ne parvenait pas à se montrer dangereux, hormis sur un coup franc de Sarr repoussé par Sirigu (12) et une reprise de volée de Malouda juste à côté (27), Paris passait tout près d'alourdir la marque. Rabiot, qui disputait ses premières minutes de la saison, marquait mais son but était finalement refusé pour un hors-jeu (39). Juste après la pause, Metz bénéficiait de deux penalties coup sur coup pour une faute de Rabiot sur Krivets (49), puis une main de Van der Wiel (53). Maïga convertissait les deux offrandes pour permettre à Metz d'égaliser, presque par hasard (2-2, 53). Paris repartait à l'attaque et faisait le siège de la surface mosellane mais sans parvenir à trouver la faille face à Carrasso, très inspiré. A un quart d'heure de la fin du match, Blanc faisait entrer Cavani pour donner plus de poids à son attaque. Finalement, le PSG faisait craquer la défense lorraine grâce à Lavezzi sur une énième offensive. Après un tir de l'Argentin repoussé par Carrasso, Ibrahimovic butait de nouveau sur le gardien messin, mais Lavezzi était au deuxième poteau pour pousser le ballon dans le but vide (2-3, 83). Carrasso effectuait encore une double parade devant Cavani puis "Ibra", mais l'essentiel était fait pour Paris, qui a obtenu au forceps une victoire méritée. Résultats de la 14e journée de la Ligue 1 de football: Vendredi Metz - Paris SG 2 - 3 Samedi (17h00) Bastia - Lyon

