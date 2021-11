Sortir dans la Manche : mardi 25 novembre

Ce vendredi assistez au concert du mois organisé par Bréhal animation à l'espace culturel de la Ville. Retrouvez en concert Jeanne Garraud qui interprétera ses toutes nouvelles compositions. Plus d'infos sur tendanceouest.com



Parce que le dimanche est souvent le moment privilégié pour se retrouver en famille, la ville d'Equeurdreville-Hainneville propose aux parents et aux enfants de partager ensemble un atelier autour des pratiques créatives. Vous pourrez participer à cette animation appelée "Un dimanche en famille", ce dimanche de 15h à 17h à l'espace Guéroult, avenue de Tourville. Au programme : dessin, sculpture, pâte à modeler, … C'est gratuit et ouvert à tous.



Dimanche, c'est le vétathlon de la Samsonnaise à Saint-Samson-de-Bonfossé. 28 km pour l'association Hébé qui œuvre au sein du service pédiatrie de l'hôpital Mémorial. 7 km de course à pied et 21 km de VTT. Départ à 14h, c'est 8€ en individuel et 10€ par équipe de 2.